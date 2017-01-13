Дочери Буша написали письмо дочерям Обамы

Дети Джорджа Буша-младшего поделились опытом с дочерьми Барака Обамы и подсказали как им лучше вступить в новый жизненный этап

Дочери 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Барбара Буш и Дженна Буш-Хэгер написали письмо дочерям действующего президента США Барака Обамы - Малии и Саше. Об этом пишет журнал Time.

Дочери Буша напомнили, как восемь лет назад приветствовали дочерей Обамы на пороге Белого дома.

«Теперь и вам предстоит вступить в клуб детей бывшего первого лица государства, вы к этому не стремились и руководства к действию у вас нет», - констатировали Барбара, возглавляющая корпорацию Global Health, и Дженна, работающая корреспондентом шоу Today.

Девушки посоветовали юным дочерям Обамы, которые через неделю вступят в новый этап жизни, не бояться совершать ошибки, окружать себя верными друзьями и поддерживать знакомство с персоналом Белого дома, включая сотрудников Секретной службы.

«Мы остаемся на связи с Секретной службой. Ее сотрудники были свидетелями нашего взросления: первых свиданий, помолвки и даже медового месяца. Мы знаем, что для вас не все было легко, вы, как и мы, были подростками, за которыми неотступно следовали эти люди. Но именно они рисковали своими жизнями ради вас», - пояснили дочери Буша.

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