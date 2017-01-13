Венгерского телеоператора осудили за нападение на мигрантов

Оператор из Венгрии Петра Ласло поставила подножку мигрантам во время съемок, и по решению суда приговорили к трем годам условно за нарушение общественного порядка.
Сообщается, что в сентябре 2015 года работница телеканала N1TV снимала мигрантов у границы Сербии и Венгрии, когда группа беженцев стала прорываться через полицейский кордон, Ласло пнула ногой двух человек, включая девочку-подростка, а также поставила подножку мужчине с ребенком на руках.
Адвокат Ласло заявил в суде, что та действовала в рамках самообороны.
«Я повернулась и увидела несколько сотен людей, несущихся на меня. Это было очень страшно», - сказала сама Ласло.
Девушка пожаловалась на то, что стала объектом травли и получала в свой адрес угрозы.
Судья Иллес Нанаси отклонил доводы защиты и постановил, что поведение оператора «идет вразрез с общественными нормами».
Ласло намерена обжаловать решение суда.
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Источник: «Русская служба ВВС»,
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