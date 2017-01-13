Турция одобрила переход к президентской форме правления

Парламент Турции одобрил два главных положения будущей реформы конституции, согласно которым существенно расширяются полномочия главы государства.

Теперь президент Турции сможет издавать указы и назначать министров, а также выносить на народное голосование вопросы о реформах конституции, при этом оставаясь членом партии.

Поправки вступят в силу без референдума, если проект поддержат 367 членов нацсобрания.

Как сообщали «Комментарии», 12 января в парламенте Турции проходило голосование относительно расширения полномочий президента страны Реджепа Эрдогана, один из представителей оппозиционной Народно-республиканской партии заблокировал трибуну, началась потасовка, в ходе которой одному из нардепов сломали нос.