Турция одобрила переход к президентской форме правления

Парламент Турции одобрил два главных положения будущей реформы конституции, согласно которым существенно расширяются полномочия главы государства.
Теперь президент Турции сможет издавать указы и назначать министров, а также выносить на народное голосование вопросы о реформах конституции, при этом оставаясь членом партии.
Поправки вступят в силу без референдума, если проект поддержат 367 членов нацсобрания.
Как сообщали «Комментарии», 12 января в парламенте Турции проходило голосование относительно расширения полномочий президента страны Реджепа Эрдогана, один из представителей оппозиционной Народно-республиканской партии заблокировал трибуну, началась потасовка, в ходе которой одному из нардепов сломали нос.
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Источник: «Известия»,
Теги: Турция, президент, форма правления, Реджеп Тайип Эрдоган
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