В Германии лиса вмерзла в лед (фото)

Вблизи Фридингена (Германия) лиса проломила хрупкий лед и упала в воду. Животному не удалось выбраться их ледяной воды на Дунае.

Обнаружена лиса была местными жителями спустя несколько дней. Местные жители использовали электропилу, чтобы поднять животное на поверхность.

Охотник, который нашел лису установил ледяной куб вместе с животным на берегу реки в назидание другим лисицам.

Биологи не исключают, что лисица могла выйти на тонкий лед из-за сидящих на нем птиц.