Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует немедленно отменять антироссийские санкции, но не исключает, что это произойдет в будущем.
По его словам ограничительные меры будут сохраняться «по крайней мере на протяжении какого-то времени».
«Если вы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе», -сказал он.
Во время предвыборной кампании и после победы Трамп многократно заявлял о том, что намерен сотрудничать с Россией.
Трамп предположил, что он мог бы отменить санкции, введенные в декабре минувшего года администрацией Барака Обамы в связи с обвинениями в адрес Москвы в кибератаках. По словам избранного президента США, это произойдет, если Москва будет помогать в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, которые важны для Вашингтона.
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Источник: «, «The Wall Street Journal»
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