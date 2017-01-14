На Марсе обнаружили дом с припаркованным НЛО

Во время пролета возле Марса была сделана фотография, на которой уфологи рассмотрели дом и возле него припаркованный неизвестный летающий объект.
На отчетливо видно дом, и на большом расстоянии стали видеться окна дома.
После подробного изучения фотографии был найден и космический корабль, который находится недалеко возле дома.
Чтобы это на картинке могли и увидеть обычные люди, которые не изучают космос, ученые раскрасили найденные объекты в другой цвет.
Ученые считают, что на Красной планете есть жизнь и разумная цивилизация.
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Источник: vistanews
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