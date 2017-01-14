Американец вернул книгу в библиотеку через 100 лет

Американец вернул в библиотеку сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита «На 40 минут позже» который взяла почитать когда-то его прабабушка и не успела вернуть, так как скончалась за неделю до того, как истек срок возвращения книги.
Сотрудники библиотеки обрадовались, когда получили книгу назад, и не стали требовать с американца возместить штраф за просрочку.
Сейчас в библиотеке действует «амнистия» т.е читателям предлагают вернуть просроченные книги без штрафа.
фото: Michael Macor, The Chronicle
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Источник: , SFGate
Теги: книга, библиотека, США, курьез
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