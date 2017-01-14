Американец вернул книгу в библиотеку через 100 лет

Американец вернул в библиотеку сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита «На 40 минут позже» который взяла почитать когда-то его прабабушка и не успела вернуть, так как скончалась за неделю до того, как истек срок возвращения книги.

Сотрудники библиотеки обрадовались, когда получили книгу назад, и не стали требовать с американца возместить штраф за просрочку.

Сейчас в библиотеке действует «амнистия» т.е читателям предлагают вернуть просроченные книги без штрафа.

фото: Michael Macor, The Chronicle