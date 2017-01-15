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Мир

Сербия готова защитить сербов в Косово

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По состоянию на 2016 год Косово признано 110 государствами мира в качестве независимого государства

Белград и Приштина балансируют на грани конфликта

Власти Сербии угрожают применить войска для защиты сербов в Косово. Об этом заявил президент Сербии Томислав Николич, сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на Deutsche Welle.

«Если сербов будут убивать, мы направим армию», – заявил он.

Reuters также цитирует президента Сербии, который заявил: «Косово показало, что хочет войны». По словам президента, страны Сербия и Косово балансируют на грани конфликта.

Вчера, 14 января, премьер-министр Сербии Александр Вучич остановил поезд с надписью «Косово – это Сербия», который направлялся из Белграда в населенную сербами северную часть непризнанного Косово из-за угрозы безопасности его пассажирам. Он объявил о своем решении остановить поезд на пресс-конференции в Рашке, городе в южной части Сербии на админгранице с Косово.

Премьер-министр непризнанного Косово Иса Мустафа приветствовал решение, подчеркнув, что не пустил бы поезд в Косово. По его словам, это символ оккупации. Министр внутренних дел Косово Скендер Хисени заявил, что власти приказали заблокировать поезд, который уже достиг Рашки.

Косово по состоянию на 2016 год признано 110 государствами мира в качестве независимого государства. Украина признает этот регион составной частью Сербии.

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Теги: Косово, Сербия, Приштина, Белград, сербы

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