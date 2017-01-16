В США планируют снять сериал-предысторию «Игры престолов»

Персонажи «Игры престолов» перекочуют в спин-офф этого сериала, сообщил программный директор американского телеканал НВО Кейси Блойс.
Он отметил, что в новом проекте будет рассказана предыстория оригинального сюжета.
Однако он отметил, что телеканал НВО до сих пор не определился с продолжительностью финального – восьмого – сезона «Игры престолов».
Как сообщали «Комментарии», съемки заключительных серий проекта начнутся в сентябре 2017 года и выйдут на экраны в 2018 году. В рамках восьмого сезона предполагается снять шесть серий. Летом этого года зрители увидят седьмой сезон из семи серий.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: HBO, фильм, кино, Игры престолов
Последние новости
|
17:35
|
17:29
|
17:23
|
17:20
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0