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В США планируют снять сериал-предысторию «Игры престолов»

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На HBO планируют спин-офф «Игры престолов»

Персонажи «Игры престолов» перекочуют в спин-офф этого сериала, сообщил программный директор американского телеканал НВО Кейси Блойс.

Он отметил, что в новом проекте будет рассказана предыстория оригинального сюжета. 

Однако он отметил, что телеканал НВО до сих пор не определился с продолжительностью финального – восьмого – сезона «Игры престолов».

Как сообщали «Комментарии», съемки заключительных серий проекта начнутся в сентябре 2017 года и выйдут на экраны в 2018 году. В рамках восьмого сезона предполагается снять шесть серий. Летом этого года зрители увидят седьмой сезон из семи серий.

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Источник: «Росбалт»,

Теги: HBO, фильм, кино, Игры престолов

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