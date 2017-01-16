В Камбодже построят самые высокие башни в мире (видео)

Стоимость строительства новой достопримечательности в Пномпене – 2,7 млрд. долларов

Китайские компании заключили контракт на возведение башен-близнецов в столице Камбоджи Пномпене. По окончании строительства небоскребы официально станут самыми высокими в мире: их высота достигнет 560 м. Об этом сообщает China Xinhua News.

Камбоджийские башни-близнецы будут на 108 м выше башен Петронас в Куала-Лумпуре, которые сейчас являются лидерами: их длина составляет почти 452 м. При этом новые небоскребы в Пномпене будут существенно уступать самой высокой одиночной башне: высота Бурдж-Халифы в Дубае составляет 828 м.

Стоимость строительства новой достопримечательности в камбоджийской столице оценивается в 2,7 млрд. долларов.