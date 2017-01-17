Появилось видео места авиакатастрофы в Бишкеке, снятое беспилотником

Число погибших при падении грузового самолета увеличилось до 38 человек, среди них 17 детей
В сети обнародовано видео крушения грузового самолета авиакомпании Turkish Airlines, произошедшего в понедельник 16 января.
Видео снято с помощью беспилотника и размещено на канале Youtube.
Число погибших при крушении самолета увеличилось до 38 человек, все тела опознаны. Среди жертв авиакатастрофы 17 детей. Основная масса погибших – жильцы поселка, на который рухнул Boeing.
Ранее «Комментарии» писали о том, что потерпевший в Бишкеке крушение Boeing пропал с радаров при заходе на посадку.
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