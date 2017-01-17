Жену расстрелявшего гей-клуб в Орландо задержали за подстрекательство

Полиция считает, что жена стрелка также причастна к самому массовому убийству в истори США
В Сан-Франциско задержана жена стрелка, убившего 49 посетителей гей-клуба Pulse в Орландо. Напомним, нападение на клуб произошло летом прошлого года. Это ЧП стало самым массовым убийством в истории США. Об этом сообщает ВВС.
Правоохранители подозревают, что Нур Сальман подстрекала своего мужа Омара Матина к совершению этого преступления. Ранее полиция допрашивала женщину, но тогда она сообщила на допросе, что пыталась отговорить мужа от задуманного.
Ранее «Комментарии» писали о том, что очевидец бойни в Орландо рассказал подробности трагедии.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
10:56
Пользователи iOS и Android загрузили более 80 миллиардов приложений
|
10:46
Семьям погибших при падении самолета под Бишкеком выделят по тысяче долларов
|
10:29
|
10:23
Форум в Давосе откроет представитель самой большой делегации
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0