Жену расстрелявшего гей-клуб в Орландо задержали за подстрекательство

Полиция считает, что жена стрелка также причастна к самому массовому убийству в истори США

В Сан-Франциско задержана жена стрелка, убившего 49 посетителей гей-клуба Pulse в Орландо. Напомним, нападение на клуб произошло летом прошлого года. Это ЧП стало самым массовым убийством в истории США. Об этом сообщает ВВС.

Правоохранители подозревают, что Нур Сальман подстрекала своего мужа Омара Матина к совершению этого преступления. Ранее полиция допрашивала женщину, но тогда она сообщила на допросе, что пыталась отговорить мужа от задуманного.

Ранее «Комментарии» писали о том, что очевидец бойни в Орландо рассказал подробности трагедии.