Форум в Давосе откроет представитель самой большой делегации

Давос ожидает рекордного количества участников форума

Сегодня открывается ежегодная сессия Всемирного экономического форума, который в 47-й раз пройдет в швейцарском горнолыжном курорте Давосе. На этот раз форум ожидает рекордное число делегатов - около трех тысяч. Среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели. Откроет форум-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, которая отправила в Давос самую представительную делегацию за всю историю своего участия. А вот делегация США в этом году будет малочисленной, поскольку сроки экономического форума совпали с днями подготовки к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Германию в Давосе представит министр обороны и министр. На министерском уровне будет представлена и Франция. А от Великобритании выступит премьер-министр Тереза Мэй. Приедет в Давос и президент Украины Петр Порошенко.

Ранее «Комментарии» писали о том, что Петр Порошенко проигнорирует традиционный «украинский ланч», который организует фонд олигарха Виктора Пинчука.