Санкции против РФ не действуют, россияне готовы есть даже снег, чтобы выжить

Санкции, введенные против России администрацией Барака Обамы, не подействовали так, как было задумано президентом

Жители России, по мнению пресс-секретаря избранного президента США Дональда Трампа Энтони Сакрамуччи готовы есть даже снег, чтобы выжить.

«Я думаю, что русские готовы есть даже снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, наоборот, даже сплотили русских вокруг президента», - заявил Сакрамуччи.

В свою очередь советник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что санкции во многих аспектах производят противоположный эффект. И по отношению к стране, которая накладывает санкции.

«Но все-же русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых производят все больше и больше благодаря санкциям», - ответил Песков.