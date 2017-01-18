Старейшей в мире панде исполнилось 37 лет (фото)

В городе Фучжоу (Китай) старейшая в мире панда по кличке Басы отпраздновала свое 37-летие
По человеческим меркам возраст Басы составляет более 100 лет.
Директор зоосада Чэнь Юйцунь в честь Дня рождения животного приготовил из муки, пшеницы и кукурузы праздничный пирог.
Сообщается, что именинница живет в Центре исследования гигантских панд в городе Фучжоу, родилась она в центральной части Китая.
В четырехлетнем возрасте житель одной из местных деревень спас медведицу из холодной реки, куда она забралась, убегая от гиены. После этого животное поселили в заповедник, а затем перевели в центр гигантских панд.
Как сообщали ранее «Комментарии», самая старая горилла в мире умерла в возрасте 60 лет в зоопаркегорода Колумбус в штате Огайо (США). Известно, что животное по имени Коло скончалось во сне. Тело гориллы кремируют и похоронят на территории зоопарка, где она обитала. Также обещают провести исследования, чтобы установить причину смерти старейшего обитателя зоопарка.
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Источник: «Daily Mail»,
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