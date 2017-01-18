Польская армия собирается защищаться от России своими силами

Министр обороны Польши озвучил амбициозные планы по развитию вооруженных сил страны
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил о намерении страны создать вооруженные силы, способные противостоять военному давлению России. Об этом сообщает «Польское радио».
«Мы не минимизируем армию, не уменьшаем ее, не ослабляем, как это делала «Гражданская платформа» и Бронислав Коморовский. Мы развиваем ее как путем модернизации, так и численным увеличением», – подчеркнул министр. В этом контексте он также напомнил о создании в Польше войск территориальной обороны. По словам польского министра обороны, до тех пор пока польская армия не сможет в одиночку противостоять РФ, гарантировать безопасность его страны будут войска НАТО.
Мацеревич также прокомментировал размещение в Польше войск НАТО из США: «Они являются гарантией физической независимости от военного давления с российской стороны, пока мы не построим свои вооруженные силы, пока не сможем делать это собственными силами», – заявил министр обороны.
Ранее Антоний Мацеревич заявил, что уровень агрессивных действий России в последнее время превысил все допустимые рамки политического противостояния и что РФ систематически добивается дестабилизации Европы.
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