Польская армия собирается защищаться от России своими силами

Министр обороны Польши озвучил амбициозные планы по развитию вооруженных сил страны

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил о намерении страны создать вооруженные силы, способные противостоять военному давлению России. Об этом сообщает «Польское радио».

«Мы не минимизируем армию, не уменьшаем ее, не ослабляем, как это делала «Гражданская платформа» и Бронислав Коморовский. Мы развиваем ее как путем модернизации, так и численным увеличением», – подчеркнул министр. В этом контексте он также напомнил о создании в Польше войск территориальной обороны. По словам польского министра обороны, до тех пор пока польская армия не сможет в одиночку противостоять РФ, гарантировать безопасность его страны будут войска НАТО.

Мацеревич также прокомментировал размещение в Польше войск НАТО из США: «Они являются гарантией физической независимости от военного давления с российской стороны, пока мы не построим свои вооруженные силы, пока не сможем делать это собственными силами», – заявил министр обороны.

Ранее Антоний Мацеревич заявил, что уровень агрессивных действий России в последнее время превысил все допустимые рамки политического противостояния и что РФ систематически добивается дестабилизации Европы.