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Мир

В Анкаре задержан организатор выставки, на которой убили посла РФ

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Следствию известно, что за несколько дней до убийства Алтынташ приходил на выставку

Задержанного проверяют на предмет связи с убийцей Андрея Карлова

В Анкаре полиция задержала организатора фотовыставки, на которой был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Об этом сообщает Hurriyet.

Задержанного проверяют на предмет связи с убийцей Карлова. По данным следствия, за несколько дней до убийства тот  заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.

Напомним, убийство посла РФ в Турции произошло  19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. В момент убийства Андрей Карлов произносил речь на открытии фотовыставки.  В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который ранее работал в полицейском спецназе и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции. В результате спецоперации стрелок был ликвидирован.

Ранее «Комментарии»  писали о том, что родные не захотели забирать из морга тело убийцы российского посла.

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Теги: Анкара, посол, стрельба, убийство

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