В Анкаре задержан организатор выставки, на которой убили посла РФ

Задержанного проверяют на предмет связи с убийцей Андрея Карлова

В Анкаре полиция задержала организатора фотовыставки, на которой был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Об этом сообщает Hurriyet.

Задержанного проверяют на предмет связи с убийцей Карлова. По данным следствия, за несколько дней до убийства тот заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.

Напомним, убийство посла РФ в Турции произошло 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. В момент убийства Андрей Карлов произносил речь на открытии фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который ранее работал в полицейском спецназе и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции. В результате спецоперации стрелок был ликвидирован.

Ранее «Комментарии» писали о том, что родные не захотели забирать из морга тело убийцы российского посла.