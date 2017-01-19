В Тегеране при пожаре обвалилось здание, под завалами - более 30 человек

Под завалами рухнувшей многоэтажки оказались 30 пожарных, 2 корреспондента и несколько владельцев торговых точек. Об их судьбе пока ничего не известно

Более 30 человек оказались по завалами рухнувшего при пожаре многоэтажного здания в столице Ирана. Об их судьбе пока ничего не известно. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«На основании заявления некоторых официальных представителей, находящихся на месте обрушения здания, 30 пожарных, 2 корреспондента и несколько владельцев торговых точек находятся под завалами», — говорится в сообщении агентства.

В четверг утром загорелось 17-этажное здание «Пласко», которое считается самой старой высоткой в Тегеране (построено в 1962 году). Там располагались магазины одежды.

Огонь вспыхнул на девятом этаже и быстро распространился по зданию. Около 200 пожарных в течение 3,5 часов боролись с пламенем. В результате пожара здание обрушилось.

Ранее "Комментарии" писали о том, что спасатели сообщают о 30 погибших в накрытом снежной лавиной итальянском отеле.