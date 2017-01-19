В Израиле найдена крепость времен царя Соломона

В долине Тимна, которая находится в Израиле археологи обнаружили руины крепости времен царей Соломона и Давида.

Ученым удалось обнаружить стойла для ослов, что указывает на высокоразвитую структуру охраны и значимость торговли с дальними поселениями.

Сообщается, что крепость располагается неподалеку от медеплавильных лагерей царя Соломона и датирована примерно Х веком до нашей эры.

Отмечается, что в тот период медь была редким материалом и противостояние за нее приводило к военным конфликтам.

Исходя из укреплений крепости, царь Соломон жил во времена серьезных военных угроз и нестабильности. На то, что в те годы велась торговля с удаленными регионами, указал также анализ палок, которыми погоняли скот – на них были следы растений, свидетельствовавшие о том, что животных кормили высококачественным сеном и виноградным жмыхом, которые явно доставлялись со Средиземноморья.