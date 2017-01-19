Горбачеву вручили повестку в литовский суд

Экс-президента СССР планируют допросить по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе

Окружной суд Вильнюса направил бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку по делу о событиях 13 января 1991 года в столице Литвы, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек. Об этом председатель судейской коллегии Айнора Корнелия Мацявичене сообщила в четверг агентству BNS.

По словам судьи, повестка была отправлена почтой на адрес Фонда Горбачева. В суд вернулось уведомление о том, что адресату лично вручили послание 28 декабря 2016 года. На полученной бумаге стоит подпись Горбачева, утверждает Мацявичене.

В повестке говорится, что Горбачева планируют допросить по делу в качестве свидетеля и 85-летний политик может дать показания в формате видеоконференции.