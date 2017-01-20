Беларусь ищет альтернативу российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами.

Также распоряжение было отдано на фоне сокращения поставок российской нефти в Беларусь.

Глава белорусского государства отметил, что ничего страшного не произошло, однако сокращение поставок нефти от России должно быть замещено альтернативными вариантами.

Также он отметил, что новые маршруты не только проработаны, но и испытаны. Среди них — доставка нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Напомним, 9 января ФАС России и министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году. Позже стало известно о том, что российская сторона сократит поставки нефти в Беларусь с 4,5 до четырех миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора.