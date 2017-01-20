Боевики ИГИЛ продолжают равнять с землей Пальмиру

Варварами 21-го века разрушены всемирно известный античный тетрапилон и фасад Римского театра

Группировка ИГИЛ снова взяла под контроль Пальмиру в декабре прошлого года. В марте джихадистов из города выбили сирийские правительственные войска и шиитские вооруженные формирования при поддержке РФ.

Разрушенный античный тетрапилон представлял собой четыре каменных основания с 16 колоннами и платформами наверху. На спутниковых снимках видно, что этот архитектурный памятник был разрушен в значительной степени. Из 16 колонн остались только четыре, а каменные основания усыпаны обломками.

Частично разрушен и фасад Римского театра.

В ЮНЕСКО действия боевиков ИГИЛ назвали военным преступлением.

В сирийском управлении по древностям опасаются, что боевики ИГИЛ, контролирующие город, продолжат разрушать древние архитектурные памятники. До того, как в марте 2016 года их выбили из Пальмиры, джихадисты в течение десяти месяцев сокрушили многие памятники, в том числе известную Триумфальную арку.