УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Боевики ИГИЛ продолжают равнять с землей Пальмиру

0

Тетрапилон, одно из самых узнаваемых сооружений в Пальмире, отныне можно увидеть лишь на фото

Варварами 21-го века разрушены всемирно известный античный тетрапилон и фасад Римского театра

Группировка ИГИЛ снова взяла под контроль Пальмиру в декабре прошлого года. В марте джихадистов из города выбили сирийские правительственные войска и шиитские вооруженные формирования при поддержке РФ.

Разрушенный античный тетрапилон представлял собой четыре каменных основания с 16 колоннами и платформами наверху. На спутниковых снимках видно, что этот архитектурный памятник был разрушен в значительной степени. Из 16 колонн остались только четыре, а каменные основания усыпаны обломками.

Частично разрушен и фасад Римского театра.

В ЮНЕСКО действия боевиков ИГИЛ назвали военным преступлением.

В сирийском управлении по древностям опасаются, что боевики ИГИЛ, контролирующие город, продолжат разрушать древние архитектурные памятники. До того, как в марте 2016 года их выбили из Пальмиры, джихадисты в течение десяти месяцев сокрушили многие памятники, в том числе известную Триумфальную арку.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: ИГИЛ, ЮНЕСКО, Пальмира, варвары

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Эксперты ЮНЕСКО заедут в Пальмиру всего на день

Эксперты ЮНЕСКО заедут в Пальмиру всего на день

"> Боевики «Исламского государства» бегут из Пальмиры

Боевики «Исламского государства» бегут из Пальмиры

"> На улицах Пальмиры сотни тел убитых женщин и детей, - СМИ

На улицах Пальмиры сотни тел убитых женщин и детей, - СМИ

"> ЮНЕСКО включила в список объектов под угрозой уничтожения 5 городов Сирии

ЮНЕСКО включила в список объектов под угрозой уничтожения 5 городов Сирии

Загрузка...

Последние новости

20:25

Индийцы сдали на $9 млрд. больше купюр, чем было в обращении

20:02

В Украине простимулируют меценатов

19:50

В Черногории снизили оклады президенту, премьеру и министрам

19:34

Коноплянка стал шахтером

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО)

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО) »

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Харьков

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.