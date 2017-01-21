Белый дом обнародовал новую программу политики США

Названы главные направления в политике Трампа.

Администрация Трампа пересмотрит торговые соглашения, будет создавать рабочие места и укреплять вооруженные силы, говорится в новой программе в сфере внутренней и внешней политики, опубликованной на сайте Белого дома.

Новая программа направлена на снижение цен для тяжело работающих американцев и максимизацию использования американских ресурсов, кроме того она будет исключать зависимость от нефти других стран.

Чтобы добиться запланированного, Белый дом отменит «обременительное регулирование» энергетической индустрии, что в результате поможет американским рабочим повысить заработные платы более чем на 30 млрд долларов в течение следующих семи лет.

Также администрация Трампа будет использовать имеющиеся на территории США «энергетические резервы» и планирует достигнуть «энергетической независимости от ОПЕК и тех наций, которые враждебны» интересам США.

Кроме того, Белый дом намерен и далее сотрудничать со своими союзниками в Персидском заливе с целью развить с ними позитивные энергетические отношения.

Относительно внешней политики администрации нового президента США будет придерживаться принципа «мир с помощью силы».

И особое внимание будет уделяться победе над ИГИЛ, а иным радикальными исламистскими террористическими группами.

Как сообщали «Комментарии», 20 января в Вашингтоне проходила церемония инаугурации 45-го президента страны Дональда Трампа.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пошутил, что не расстраивается из-за прогнозируемого дождя и докажет всем, что он не носит парик.

Напомним, секретная служба США, обеспечивающая безопасность президента и первой семьи, присваивает ему и ее членам псевдонимы. Трампу присвоен псевдоним Mogul ("Магнат"), первой леди Мелании Трамп - Muse ("Муза"), а его дочери Иванке - Marvel ("Чудо")».

Инаугурационные мероприятия в США начались 19 января и растянутся на три дня. Сегодня Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде. Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически без изменений воплощается из года в год.

Известно, что разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне в день приведения нового президента США к присяге получили 27 инициативных групп (это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы).

На инаугурацию Трампа ожидается приезд 800 тысяч зрителей. Обеспечивать их безопасность призваны более 15 тысяч силовиков.

Отметим, что народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял накануне, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.

Как сообщали ранее «Комментарии», сегодня выяснилось, кто из политиков будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США. Позже сообщалось о том, что часть депутатов не смогла получить визы чтобы присутствовать на инаугурации.

Отметим, что 20 января в Нью-Йорке прошла акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа. На митинг вышли голливудские звезды - Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, мэр города Билл де Блазио​Всего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – «штаб-квартиры» республиканцев.