В Бухаресте дотла сгорел ночной клуб, пострадал 41 человек (ФОТО/ВИДЕО)

Сегодня рано утром в ночном клубе возник пожар, который охватил все здание

На место происшествия прибыли 20 пожарных бригад, однако потушить здание удалось лишь ближе к 8 утра.

Из-за пожара здание, в котором находился клуб практически полностью разрушено.

В результате пожара в больницы попал 41 человек. У большинства пострадавших ожоги, переохлаждение, отравление угарным газом, двое человек получили переломы, так как выпрыгивали из окон горящего здания.

В данным момент начато расследование причин пожара. Одной из причин называют курение внутри клуба, однако официальные представители призвали не спекулировать на этой теме.

По словам мэрии, владельцы клуба неоднократно подавали неполный перечень документов для лицензии, и их при этом уже штрафовали. Отмечается, что власть в ближайшее время намеревалась приостановить деятельность клуба.

Как сообщали ранее «Комментарии», в ночь на 31 октября 2015 года в одном из ночных клубов Бухареста, где находились около 400 человек, произошел пожар - во время пиротехнического шоу загорелись элементы декора, началось сильное задымление, а затем прогремел взрыв. Тогда погибли более 50 человек.