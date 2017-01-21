УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В Бухаресте дотла сгорел ночной клуб, пострадал 41 человек (ФОТО/ВИДЕО)

0

Причины пожара уточняются

Сегодня рано утром в ночном клубе возник пожар, который охватил все здание

На место происшествия прибыли 20 пожарных бригад, однако потушить здание удалось лишь ближе к 8 утра.

Из-за пожара здание, в котором находился клуб практически полностью разрушено. 

В результате пожара в больницы попал 41 человек. У большинства пострадавших ожоги, переохлаждение, отравление угарным газом, двое человек получили переломы, так как выпрыгивали из окон горящего здания.

В данным момент начато расследование причин пожара. Одной из причин называют курение внутри клуба, однако официальные представители призвали не спекулировать на этой теме.

По словам мэрии, владельцы клуба неоднократно подавали неполный перечень документов для лицензии, и их при этом уже штрафовали. Отмечается, что власть в ближайшее время намеревалась приостановить деятельность клуба.

Как сообщали ранее «Комментарии», в ночь на 31 октября 2015 года в одном из ночных клубов Бухареста, где находились около 400 человек, произошел пожар - во время пиротехнического шоу загорелись элементы декора, началось сильное задымление, а затем прогремел взрыв. Тогда погибли более 50 человек.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «УкрИнформ»,

Теги: Бухарест, жертвы, ночной клуб, пожар

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Италии автобус с туристами попал в ДТП, 16 человек погибли (фото)

В Италии автобус с туристами попал в ДТП, 16 человек погибли (фото)

"> В Тегеране при пожаре обвалилось здание, под завалами - более 30 человек

В Тегеране при пожаре обвалилось здание, под завалами - более 30 человек

"> В Балтиморе жертвами пожара стали шестеро маленьких детей

В Балтиморе жертвами пожара стали шестеро маленьких детей

"> В Саратове взлетела на воздух жилая многоэтажка

В Саратове взлетела на воздух жилая многоэтажка

Загрузка...

Последние новости

15:36

СБУ обвинила Россию в попытке подрыва депутата

15:07

В столичных маршрутках вырастет цена за проезд

14:49

Американцы создали «миниатюрную» атомную электростанцию

14:33

НБА. «Голден Стэйт» продолжает побеждать, «Лейкерс» обыграли «Индиану» + ВИДЕО

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Запорожье

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО)

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО) »

Харьков

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.