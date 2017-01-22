В Индии семь вагонов поезда сошли с рельсов, десятки погибших и раненых

Скорый поезд вез пассажиров в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса
32 человека погибли и около 50 получили травмы в результате железнодорожной катастрофы в Индии. Число погибших в результате схода с рельсов поезда в Индии возросло до 32 человек, около 50 пострадали, передает агентство ANI со ссылкой на местные власти.
На границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш с рельсов сошли семь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар (столица штата Орисса). Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.
Официально причину ЧП пока не называют, однако появилась информация о том, что в компании «Индийские железные дороги» не исключают диверсию. В качестве довода приводится то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, а также приближается один из основных национальных праздников — День Республики. Также машинист поезда перед сходом состава с рельсов якобы слышал звук, похожий на хлопушку.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Сербии столкнулись два поезда.
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