Папа Римский призвал не спешить оценивать Трампа

Франциск предложил посмотреть на действия нового президента США и не збегать вперед с выводами

Папа Римский Франциск в интервью в интервью испанской газете El Pais заявил, что он не намерен торопиться с оценкой деятельности нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ВВС.

«Мне не свойственно забегать вперед и судить людей преждевременно. Посмотрим, как он будет действовать, и тогда я сформирую свое мнение», — отметил понтифик.

Франциск предупредил о возможном росте популизма в мире и привел в качестве аргумента приход к власти Адольфа Гитлера.

«Германия разбита и нуждается в подъеме, чтобы найти свою идентичность, нуждается в лидере, способном восстановить страну, тут появляется молодой человек по имени Адольф Гитлер, который говорит: «Я могу, я могу». И все немцы проголосовали за Гитлера. Гитлер не украл власть, его народ проголосовал за него, который он потом уничтожил», — сказал папа Римский.

Напомним, папа Римский Франциск уже призывал Дональда Трампа руководствоваться этическими ценностями и заботиться о бедных во время пребывания в должности.

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