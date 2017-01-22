Из погребенного под снегом отеля вытащили еще одного погибшего

Накануне спасателям удалось освободить из снежного плена десятерых выживших под лавиной
Количество жертв схода лавины на отель «Ригопьяно» в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии выросло до до пяти человек.
Как стало известно, из-под обломков отеля извлекли еще одно тело. Спасатели продолжают проверять, есть ли под завалами еще выжившие.
Накануне из погребенного под лавиной снега отеля освободили десятерых выживших. Четверо из них – дети. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, во время схода лавины в здании отеля находились около 30 человек.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Charlie Hebdo получит иск в суд за кариктуру на погребенный под снегом отель.
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