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Мир

Число жертв крушения поезда в Индии увеличилось

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Специалисты выясняют причины крушения поезда

Количество погибших может стать еще больше, так как многие пассажиры заблокированы под обломками вагонов

Количество погибших при железнодорожной аварии вблизи города Визианагарама в индийском штате Андхра-Прадеш выросло до 40 человек (ранее сообщалось о 32 погибших).

При этом спасатели отмечают, что число жертв может еще увеличиваться, так как многие пассажиры потерпевшего крушение поезда заблокированы под обломками вагонов.

Напомним, во время движения с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда. Сейчас специалисты выясняют причины аварии. В работе железнодорожного транспорта на юго-востоке страны зафиксированы сбои, часть поездов курсирует по измененным маршрутам, некоторые поезда отменены.

Также ранее стала известна информация о том, что в компании «Индийские железные дороги» не исключают диверсию. В качестве довода приводится  то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, а также приближается один из основных национальных праздников — День Республики. Также машинист поезда перед сходом состава с рельсов якобы слышал звук, похожий на хлопушку.

Ранее «Комментарии" писали о том, что 25 детей погибли при ДТП со школьным автобусом в Индии.

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Теги: жертвы, крушение, поезд Индия

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