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Мир

В России создадут базу отпечатков пальцев приезжих

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В МВД РФ планируют ввести новую процедуру отслеживания всех гостей страны

Дактилоскопии будут подвергаться не только трудовые мигранты, но и все въезжающие в страну

МВД России начало работать над созданием единой базы отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова рассказала о нововведениях в системе фиксирования прибывших: «Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих».

руководитель ГУВМ заявила, что подобные меры необходимы для того, чтобы иметь доступ к базам всех, кто сейчас находится в стране. Это поможет быстрее распознавать нарушителей и не допускать их на территорию Российской Федерации.

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Теги: дактилоскопия, иностранцы, отпечатки, приезжие, РФ

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