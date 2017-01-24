Версия теракта на железной дороге Индии не подтвердилась

Наиболее перспективной версией при расследовании одного из крупнейших в стране крушения поезда следствие называет поломку рельсов
Полиция индийского штата Уттар-Прадеш не нашла подтверждения тому, что произошедшая 21 ноября одна из крупнейших железнодорожных катастроф в стране стала результатом теракта. Об этом пишет издание Hindu.
Напомним, в ноябре при крушении поезда в Индии погибли 149 человек. А в январе у следствия появилась версия, что катастрофа произошла в результате теракта с участием пакистанских спецслужб.
В середине января полиция штата Бихар по наводке непальских коллег задержала трех жителей штата, которые якобы сознались, что установили самодельное взрывное устройство у железной дороги в Канпуре, что и привело к сходу поезда с рельсов. Кроме того, подозреваемые якобы могли получить «заказ» совершить этот теракт от Межведомственной разведки Пакистана (ISI) через куратора в Непале, который, в свою очередь, работал с куратором из Дубаи, имевшим связи в Пакистане.
Начальник полиции штата Уттар-Прадеш Джавид Ахмед рассказал Hindu, что пока не найдено никаких улик, подтверждающих версию о вовлеченности пакистанских спецслужб в произошедшее.
«Полицейские допросили троих обвиняемых, находящихся под стражей в Бихаре, но места, которые они, по их словам, посетили, чтобы реализовать свой замысел, нельзя установить с какой-нибудь точностью», — заявил он.
Таким образом, версия теракта не подтвердилось. Пока наиболее перспективной версией считают, что крушение произошло в результате поломки одного из рельсов.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Индии семь вагонов поезда сошли с рельсов, десятки погибших и раненых.
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