Меркель послала Трампу прозрачный намек

Меркель считает изоляцию и популизм неправильными решениями глобальных проблем

Для решения глобальных проблем нужна открытость, а не популизма, поляризация или изоляция, намекая. Об этом заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намекая на обнародованный политический курс президента США Дональда Трампа.

По ее словам по прошествии 25 лет после воссоединения Германии и окончания Холодной войны, новая историческая эпоха может прийти на смену старой.

По мнению Меркель, многие мечтают «вернуться в маленький мир», однако единственным верным решением на мировые вызовы будет именно открытость, а не изоляция.

Как сообщали «Комментарии», ранее Дональд Трамп в своей инаугурационной речи озвучил лозунг «put America first» (Америка — прежде всего — англ.), а также заявил о выходе США из многосторонних торговых соглашений.

Также он сделал акцент на борьбе с нелегальной миграцией при помощи строительства стены на мексиканской границе.