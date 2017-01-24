Суд запретил Британии запустить процесс вывода страны из ЕС

Brexit отложили до решения британского парламента

Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

Суд постановил, что отдельное согласие на начало запуска Brexit парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не требуется. Властям нужно будет просто провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Напомним, правительство определило 31 марта сроком, когда британские депутаты должны дать свое согласие, чтобы Мэй начала переговоры о выходе страны из ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Британия покинет единый рынок Евросоюза после Brexit.

Как сообщали «Комментарии», на референдуме 23 июня 2016 года за выход Великобритании из ЕС проголосовали 17 миллионов 410 тысяч 742 избирателя (51,9%). За то, чтобы остаться в Евросоюзе – 16 миллионов 141 тысяча 241 голос (48,1%). Явка избирателей составила 72,2%.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который выступал за сохранение членства Королевства в Евросоюзе, заявил, что в октябре уйдет в отставку.

Также сообщалось о том, что 3 сентября в Лондоне, Эдинбурге и Бирмингеме (Великобритания) прошли многотысячные демонстрации граждан, которые выступают против выхода страны из Евросоюза (ЕС), неофициальное название проведенного референдума Brexit (BRitish EXIT – Британский выход). Люди требуют от правительства отложить процесс выхода страны из ЕС и провести повторный референдум.