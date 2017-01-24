Польша обнародовала секретные документы об отказе от Украины в пользу РФ

МИД Польши обнародовал секретный документ который был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики к политике пророссийской».

В документе который датирован 4 марта 2008 года, идет речь о том, что «возможности для экспансии России в политическом и экономическом, а тем более военном - достаточно ограничены, они сталкиваются с серьезными препятствиями в странах СНГ, таких как Украина или Грузия».

Документ был подписан тогдашним директором Восточного Департамента МИД Польши Ярославом Браткевичем.

Указанные тезисы были началом отказа от проукраинской политики в пользу политики пророссийской. У авторов не было никаких иллюзий относительно успеха, но они признали, что пророссийскость будет своеобразным инструментом, трюком в отношениях с Западом.