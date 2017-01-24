Польша обнародовала секретные документы об отказе от Украины в пользу РФ

МИД Польши обнародовал секретный документ который был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики к политике пророссийской».
В документе который датирован 4 марта 2008 года, идет речь о том, что «возможности для экспансии России в политическом и экономическом, а тем более военном - достаточно ограничены, они сталкиваются с серьезными препятствиями в странах СНГ, таких как Украина или Грузия».
Документ был подписан тогдашним директором Восточного Департамента МИД Польши Ярославом Браткевичем.
Указанные тезисы были началом отказа от проукраинской политики в пользу политики пророссийской. У авторов не было никаких иллюзий относительно успеха, но они признали, что пророссийскость будет своеобразным инструментом, трюком в отношениях с Западом.
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Источник: «, РАР
Теги: польша, Россия, секретные документы, Украина
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