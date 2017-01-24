«Союзмультфильм» снимет сериал о Малыше и Карлсоне

С 2013 года киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с наследниками писательницы Астрид Линдгрен касательно продолжения известного сюжета о «Малыше и Карлсоне».

Сообщается, что инициативу о продолжении была совместная с наследниками сказочницы и именно они предложили развить историю о Малыше, а студия «Союзмультфильм» пошла навстречу.

Представители продюсера сообщил, что пока еще не определен конечный формат проекта. По его словам, студия предлагает снять сериал

Как сообщали «Комментарии», мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева вышел в 1968-м. Вторая часть дилогии, «Карлсон вернулся», была выпущена двумя годами позже.