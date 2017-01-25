В Бразилии из тюрьмы во время бунта сбежали 200 заключенных (видео)

Правоохранители пока называют лишь приблизительное число покинувших стены тюрьмы беглецов
Как минимум 200 заключенных сбежали после бунта в тюрьме в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает ІOL.
Известно, что во время бунта заключенные подожгли несколько матрасов, после этого начался пожар в тюремном корпусе и в результате этого многим удалось скрыться.
Представители органов правопорядка сообщили, что 79 заключенных удалось задержать по горячим следам, сколько именно человек находится в бегах, пока точно неизвестно.
Тюрьма «Бауру» рассчитана на 750 заключенных, но сейчас в ней отбывают наказание около 1,5 тыс. человек.
Ранее "Комментарии" писали, что в результате тюремного бунта в Бразилии погибли 30 человек, трое из них были обезглавлены.
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