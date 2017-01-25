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Мир

В Тегеране из-под завалов рухнувшей высотки достали 8 погибших

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Число жертв может увеличиваться по мере разбора завалов

В момент обрушения высотки в ней находилось около 30 пожарных

Официальное число погибших при обрушении многоэтажного дома в Тегеране увеличилось до  девяти человек. Скорее всего эта цифра будет расти по мере разбора  завалов. Ведь в момент обрушения в горящем здании находилось  около 30 пожарных.

 Напомним, самая старая высотка Тегерана  - 17-этажное здание «Пласко» загорелось в четверг,  19 января.

В тушении грандиозного пожара участвовали около  200 пожарных. В ходе длительной борьбы с огнем, здание обрушилось и под его завалами оказались люди.

 Из-под обломков уже извлекли тела восьмерых  погибших, четверо из них пожарные. Один пожарный от полученных при тушении травм умер в больнице.

Ранее «Комментарии"  писали о том, что более половины находившихся в погребенном под снегом отеле людей найдены мертвыми.

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Теги: жертвы, небоскреб, пожар, пожарные, Тегеран

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