В Тегеране из-под завалов рухнувшей высотки достали 8 погибших

В момент обрушения высотки в ней находилось около 30 пожарных

Официальное число погибших при обрушении многоэтажного дома в Тегеране увеличилось до девяти человек. Скорее всего эта цифра будет расти по мере разбора завалов. Ведь в момент обрушения в горящем здании находилось около 30 пожарных.

Напомним, самая старая высотка Тегерана - 17-этажное здание «Пласко» загорелось в четверг, 19 января.

В тушении грандиозного пожара участвовали около 200 пожарных. В ходе длительной борьбы с огнем, здание обрушилось и под его завалами оказались люди.

Из-под обломков уже извлекли тела восьмерых погибших, четверо из них пожарные. Один пожарный от полученных при тушении травм умер в больнице.

Ранее «Комментарии" писали о том, что более половины находившихся в погребенном под снегом отеле людей найдены мертвыми.