Трамп распорядился строить стену на границе с Мексикой

Ограждение от Мексики стеной - это одно из основных предвыборных обещаний Трампа

Указ об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики подписал в среду президент США Дональд Трамп, сообщает американский телеканал Си-Эн-Би-Си.

В частности, указом предусмотрено возведение стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках этого проекта должны быть завершены в течение 180 дней.

«Строительство этого заграждения - это не только предвыборное обещание. Это первый шаг к обеспечению реальной безопасности нашей прозрачной границы», - прокомментировал принятые меры представитель новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами», — заявил Трамп, выступая со специальным заявлением в министерстве внутренней безопасности.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Трамп намерен «захлопнуть двери» перед гражданами семи стран.