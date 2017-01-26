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Мир

Трамп распорядился строить стену на границе с Мексикой

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Трамп приступил к выполнению предвыборного обещания

Ограждение от Мексики стеной - это одно из основных предвыборных  обещаний Трампа

Указ об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики подписал в среду президент США Дональд Трамп, сообщает американский телеканал Си-Эн-Би-Си.

 В частности, указом предусмотрено  возведение стены на границе с Мексикой.  Подготовительные мероприятия в рамках этого проекта  должны быть завершены в течение 180 дней.

«Строительство этого заграждения - это не только предвыборное обещание. Это первый шаг к обеспечению реальной безопасности нашей прозрачной границы», - прокомментировал принятые меры представитель  новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами», — заявил Трамп, выступая со специальным заявлением в министерстве внутренней безопасности.

Ранее «Комментарии"  писали о том, что Трамп намерен «захлопнуть двери» перед гражданами семи стран.

 

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Теги: Мексика, стена, строительство, Трамп

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