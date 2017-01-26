В Чикаго похороны закончились расстрелом людей

Траурная церемония в США закончилась стрельбой, есть пострадашвие, среди которых ребенок

В Чикаго (США) во время мероприятий в память об убитой женщине, которые проводились в ресторане, один из бандитов решил расправиться с присутствующим участником церемонии открыв стрельбу.

В результате данного инцидента были ранены шесть человек, в том числе ранения получил 12-ти лентяя девочка.

Пострадавшие с различными с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы, кроме того, ранения получил и сам преступник.

По информации полиции, поймать бандита не удалось.