Траурная церемония в США закончилась стрельбой, есть пострадашвие, среди которых ребенок
В Чикаго (США) во время мероприятий в память об убитой женщине, которые проводились в ресторане, один из бандитов решил расправиться с присутствующим участником церемонии открыв стрельбу.
В результате данного инцидента были ранены шесть человек, в том числе ранения получил 12-ти лентяя девочка.
Пострадавшие с различными с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы, кроме того, ранения получил и сам преступник.
По информации полиции, поймать бандита не удалось.
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Источник: «, Chicago Tribune
Теги: перестрелка, похороны, США, Чикаго
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