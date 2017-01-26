Премьер Великобритании придет в Белый дом с подарками

Тереза Мэй подарит президенту США шотландский кубок, а его жене – сок и печенье

Завтра, в пятницу, 27 января, должна состояться встреча премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй с президентом США Дональдом Трампом. Встреча пройдет в Белом доме.

Премьер Великобритании впервые встретится с Трампом и рассчитывает на максимально тесные отношения с этой страной, особенно в свете предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Традиционно она везет подарки лидеру дружественной державы.

Итак, Мэй везет в подарок Трампу шотландский кубок, а его супруге Меланье – яблочный сок, сливовое варенье и печенье с клюквой, сообщила представитель канцелярии премьера.

Традиционный гравированный кубок с двумя ручками должен, с одной стороны, порадовать Трампа, чья мать родом из Шотландии. Президент США не раз давал понять, что гордится своими шотландскими корнями. С другой стороны, кубок, в принципе, предназначен для распития крепких напитков, а Трамп не употребляет алкоголь.

«В настоящее время такие кубки редко используются для питья, они скорее являются символами доброжелательности и близости. Их две ручки символизируют доверие как со стороны дарителя, так и со стороны того, кому они преподносятся», – пояснили в канцелярии британского премьера.

Первая леди США получит от британского премьера в подарок «корзину с набором продуктов, в том числе с яблочным соком, сливовым вареньем и джемом из Чекерс (официальная резиденция британских премьеров в Бакингемшире), а также традиционные пирожные и печенье с клюквой и белым шоколадом».