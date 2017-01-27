У Трампа нашли способ заплатить за стену на границе с Мексикой

Белый дом уже занялся разработкой соответствующего плана

Путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики вполне можно будет оплатить строительство стены на границе США и Мексики. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Если посмотреть на план, который сейчас приобретает очертания, (в нем) используется глубокая реформа налогообложения со странами, с которыми у нас торговый дефицит, например, с Мексикой. Если эти 50 миллиардов долларов (торгового дефицита) обложить 20-процентным налогом на импорт…, мы можем собрать 10 миллиардов в год и легко заплатить за стену», — сказал Спайсер и добавил, что Белый дом связался по этому вопросу с обеими палатами конгресса и разрабатывает соответствующий план.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил президенту Мексики.