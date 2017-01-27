В Японии 650 детей отравились школьным обедом

Правоохранители проверяют производство, готовящее обеды для школ и детсадов японского города Кумамото

В Японии зафиксировано массовое отравленией детей и взрослых. Инцидент произошел в городе Кумамото. Признаки отравления выявлены у более чем у 650 детей и почти у 70 преподавателей. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным медиков, первые признаки отравления у пострадавших стали проявляться вечером 26 января. У детей и взрослых отмечались боли в области живота и диарея.

Вероятной причиной массового отравления стали некачественные готовые обеды, производимые одной и той же компанией. Всего в тот день было изготовлено 2 тысячи 267 порционных обедов для 15 детских садов и школ.

Сейчас правоохранители проверяют производство. О госпитализации пострадавших пока не сообщается.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Беларуси пресекли ввоз 28 тысяч литров «Боярышника».