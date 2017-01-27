В Аргентине туристы до смерти замучили маленького дельфина ради фото (ВИДЕО)

В Аргентине маленький дельфиненок умер после того, как толпа туристов вытащила его из воды и начала фотографировать

«Он был маленький и подплыл очень близко к берегу. Туристы могли ему помочь вернуться в море, тогда он еще дышал, но вместо этого они начали его фотографироваться», - сказал очевидец. очевидца.

В свою очередь туристы заявили, что животное уже было мертво.

Otra vez mataron a un delfín en San Bernardo. Sacaron al animal del mar para sacarse fotos. pic.twitter.com/4qzYnWvKiH — C5N (@C5N) 23 января 2017 г.

Как сообщали «Комментарии», ранее туристы обнаружили на пляже в Аргентине выброшенного волнами дельфиненка. Вместо того, чтобы отнести его в воду, они принялись делать с ним «селфи», в результате чего животное умерло