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Из Украины в Эстонию хлынули мигранты

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Большое количество граждан Украины прибывает на работу в сектора и на должности, где требуются узкопрофильные специалисты

Доля украинцев в 2016 году достигла 57% от всех трудовых мигрантов в Эстонии

Доля украинцев в 2016 году достигла 57% от всех трудовых мигрантов в Эстонии, что является наиболее высоким показателем среди всех граждан третьих стран, прибывших на работу в республику, сообщает департамент статистики страны.

«В 2016 году департамент полиции и погранохраны выдал срочный вид на жительство для работы 1,807 тыс. гражданам третьих стран, 1,03 тысячи из них – граждане Украины. Украинцы составили 57% от общего количества трудовых мигрантов, получивших вид на жительство. В прошлые годы приток украинцев также составлял большую часть трудовых мигрантов (60% – в 2015 году, 57% – в 2014 году)», – говорится в сообщении.

Но не все выбирают долгосрочное трудоустройство, многие приезжают по краткосрочной рабочей визе. В 2016 году по трудовой визе на работу продолжительностью до шести месяцев в год в Эстонию из третьих стран приехало 1500 человек. Из них граждан Украины было 1226 человек, что составило 82% от общего количества зарегистрировавшихся. В 2015 году их было в два раза меньше (678 человек).

Большинство работников из Украины занимались в Эстонии установкой различного оборудования, были заняты на предприятиях строительного и судоремонтного секторов, а также выполняли сезонную работу в сфере сельского хозяйства. (Для сравнения: доля приехавших на работу в Эстонию граждан России составила 14%.)

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Теги: граждане, доля, мигранты, трудоустройство, Эстония

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