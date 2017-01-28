Найден затонувший корабль, которому почти две тысячи лет (ВИДЕО)

На судне много лет назад перевозили рыбный соус древнеримской кухни

Возле острова Кабрера (Балеарские острова, Средиземное море) археологи обнаружили древнеримский корабль с грузом специй, который затонул около 200 года от Рождества Христова.

«Судно, с сотнями амфор на борту затонуло недалеко от острова Кабрера по неизвестным причинам», - указано в сообщении.

Сообщается, что судно было обнаружено на глубине 70 метров и в нем находилось огромное количество амфор, которые очень хорошо сохранились, несмотря на то, чтобы сделаны 18 веков назад.

Корабль был торговым судном, которое совершало путь между Северной Африкой, Испанией, югом Франции и Римом. По мнению археологов, на нем перевозили рыбный соус древнеримской кухни.