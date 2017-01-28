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Россию обвинили в давлении на Нобелевский комитет

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Россию обвинили в попытке повлиять на решение Нобелевского комитета

В Норвегии расследуют вмешательство РФ в вопрос присуждения Нобелевской премии в 2015г

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета относительно присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году. 

Сообщается, что 10 июня 2015 года два человека, которые представились сотрудниками российского посольства в Осло, пришли в Нобелевский институт для встречи с его директором Улавом Ньелстадом. Как позже решила норвежская полиция, один из посетителей был сотрудником российских спецслужб.

 Такая встреча была частью российской информационной операции против Норвегии и Нобелевского комитета. 

За две недели до этой встречи в «пророссийских блогах и новостных изданиях» (например, на новостном сайте «Спутник") было обнародовано письмо, якобы с подписью спикера Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, адресованное дипломату посольства США в Осло. 

В письме отмечалось, что США якобы активно выступает за присуждение Нобелевский премии мира 2015 года президенту Украины Петру Порошенко. В письме Гройсман якобы просит Нобелевский комитет предоставить гарантии, что Порошенко получит премию. «Для мистера Порошенко очень важно иметь гарантии, что он будет удостоен премии в 2015 году», - цитирует телеканал содержание письма. 

Телерадиокомпания NRK отмечает, что спустя несколько дней и посольство США, и Верховная Рада опровергли подлинность письма Гройсмана. 

Через две недели после публикации письма произошла вышеуказанная встреча с двумя представителями российского посольства в Нобелевском институте. Встреча длилась полчаса и, по словам Ньелстада, была абсурдной. После этого он обратился в полицию. 

В итоге сотрудник Полицейской службы безопасности пришли к выводу, что письмо было подделкой, а визит российских дипломатов в Нобелевский институт был попыткой российских спецслужб повлиять на решение. По мнению телеканала, если бы Порошенко получил Нобелевскую премию, это фальшивое письмо подорвали бы доверие к Нобелевскому комитету и самой премии. 

На эту публикацию NRK уже отреагировали в России. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «фантасмагорией» и «бредом» заявления о попытках России повлиять на процесс присуждения Нобелевской премии. 

2015 году Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога Туниса за демократизацию страны после революции. Квартет удостоен награды за демократические изменения в Тунисе после революции 2011 года.

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Источник: «Интерфакс»,

Теги: Нобелевска премия, обвинение, Россия

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