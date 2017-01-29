Польские эксперты подтвердили агентурное прошлое Леха Валенсы

Специалисты пришли к выводу, что экс-президент Польши действительно сотрудничал со спецслужбами

Специалисты пришли к выводу, что экс-президент Польши действительно сотрудничал со спецслужбами

В субботу, 28 января, стало известно, что институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил подлинность документов, свидетельствующих об агентурном прошлом лауреата Нобелевской премии мира и бывшего президента Польши Леха Валенсы, сообщает kp.ru.

Как выяснилось, у специалистов были сомнения только в отношении некоторых бумаг, однако на окончательное решение это не повлияло: эксперты пришли к выводу, что экс-глава государства действительно сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики. Как ожидается, официально об этом будет объявлено во вторник, 31 января, передает Польское агентство печати.

Между тем сам бывший польский лидер назвал выводы краковского института враньем, заверив, что его сотрудничество со спецслужбами «было абсолютно невозможно».

Как ранее сообщали СМИ, в феврале прошлого года во время обыска в доме экс-главы МВД Польши Чеслава Кищака нашли документы, которые, как сообщалось, указывают на то, что Лех Валенса работал на спецслужбы.