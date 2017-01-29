Канада готова принять мигрантов, отвергнутых Трампом

Британский премьер тоже расходится с лидером США во взгляде на иммиграцию

Премьеры Канады и Великобритании отреагировали на ужесточение президентом США Дональдом Трампом американского миграционного законодательства. Глава канадского правительства Джастин Трюдо пообещал открыть въезд в страну всем тем, кому в соответствии с новыми постановлениями американского лидера отказано в праве пребывания на территории Соединенных Штатов, сообщает DW.

«Канадцы примут тех, кто спасается от преследований, террора и войны – вне зависимости от их религиозной принадлежности. Наша сила – в разнообразии», – написал Трюдо в своем Twitter. Он также разместил в микроблоге фотографию с сирийской девочкой, которую приветствует в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона.

Британский премьер Тереза Мэй, которая 27 января встретилась в Вашингтоне с Трампом, в свою очередь, не сразу выступила с критикой инициативы главы Белого дома. Характер ее заявления, распространенного канцелярией главы правительства, отличается взвешенностью: «Иммиграционная политика США – это дело американского правительства. Тем не менее мы не согласны с подобным подходом и сами не будем ему следовать». «Мы изучаем новый президентский указ, чтобы понять, что он подразумевает и каковы его правовые последствия – в особенности, в отношении британских подданных», – отмечается в заявлении Мэй.

Как ранее писали «Комментарии», указ Трампа приостановил въезд в США в течение ближайших 90 дней для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет касается и обладателей грин-карт.