Португалия пожаловалась в Брюссель на испанские ядерные отходы у своих границ

Обращение в Еврокомиссию – нормальная практика в случаях, когда общие законы могут интерпретироваться по-разному
Португалия обвинила Испанию в складировании ядерных отходов в непосредственной близости от границы между двумя странами без предварительной оценки влияния подобной практики на окружающую среду. Соответствующая жалоба была в Брюсселе. Основанием для португальского протеста стало принятое в декабре решение испанского правительства о выдаче разрешения на строительство хранилища ядерных отходов неподалеку от атомной электростанции Альмарас в Эстремадуре, которая находится примерно в ста километрах от границы с Португалией. Представители Лиссабона утверждают, что в 2014 году Мадрид нарушил европейскую директиву, которая обязует страны проводить переговоры в случае потенциального трансграничного влияния реализуемых государством проектов на окружающую среду.
По словам источников в министерстве иностранных дел Португалии, обращение в Еврокомиссию – нормальная практика в случаях, когда общие законы могут интерпретироваться по-разному. Он также отметил, что этот шаг не повлияет на хорошие отношения между двумя странами.
Всего в Испании насчитывается семь ядерных реакторов, которые производят примерно 5% от общего объема электроэнергии в стране. В Португалии, в свою очередь, подобных станций нет вовсе.
Вопросы утилизации ядерных отходов были подняты министром по охране окружающей среды Жоау Марушем Фернандешом в ходе встречи в Мадриде. «Мы уважаем решение Португалии и ждем решения Брюсселя», – отметил пресс-секретарь испанского министерства энергетики.
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Теги: АЭС, Еврокомиссия, Испания, Португалия, ядерные отходы
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