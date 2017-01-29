Португалия пожаловалась в Брюссель на испанские ядерные отходы у своих границ

Обращение в Еврокомиссию – нормальная практика в случаях, когда общие законы могут интерпретироваться по-разному

Португалия обвинила Испанию в складировании ядерных отходов в непосредственной близости от границы между двумя странами без предварительной оценки влияния подобной практики на окружающую среду. Соответствующая жалоба была в Брюсселе. Основанием для португальского протеста стало принятое в декабре решение испанского правительства о выдаче разрешения на строительство хранилища ядерных отходов неподалеку от атомной электростанции Альмарас в Эстремадуре, которая находится примерно в ста километрах от границы с Португалией. Представители Лиссабона утверждают, что в 2014 году Мадрид нарушил европейскую директиву, которая обязует страны проводить переговоры в случае потенциального трансграничного влияния реализуемых государством проектов на окружающую среду.

По словам источников в министерстве иностранных дел Португалии, обращение в Еврокомиссию – нормальная практика в случаях, когда общие законы могут интерпретироваться по-разному. Он также отметил, что этот шаг не повлияет на хорошие отношения между двумя странами.

Всего в Испании насчитывается семь ядерных реакторов, которые производят примерно 5% от общего объема электроэнергии в стране. В Португалии, в свою очередь, подобных станций нет вовсе.

Вопросы утилизации ядерных отходов были подняты министром по охране окружающей среды Жоау Марушем Фернандешом в ходе встречи в Мадриде. «Мы уважаем решение Португалии и ждем решения Брюсселя», – отметил пресс-секретарь испанского министерства энергетики.