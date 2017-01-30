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Мир

Незамеченный астрономами астероид едва не коснулся атмосферы Земли

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Астероид не представлял опасности для жителей Земли

Космическое тело прошло на расстоянии от поверхности Земли в шесть раз меньшей, чем от нас  до Луны

Астрономы из обсерватории Catalina Sky Survey сообщают о том, что минувшей ночью на сравнительно небольшом  расстоянии от Земли пролетел сверхмалый астероид 2017 BH30. Любопытно, что он приблизился к нашей планете на расстояние  всего в 65 тысяч километров, а эта  дистанция в шесть раз меньше, чем расстояние до Луны, и примерно равна орбите некоторых спутников. Об этом пишет РИА «Новости».

«Этот астероид сблизился с Землей в 8 утра по Московскому времени, и вероятно, что астрономы-любители могли заснять его — его яркость составляла примерно 14-звездную величину. Данный объект заметно меньше, чем челябинский метеорит, и он, скорее всего, полностью сгорел бы в атмосфере, если бы ударил по Земле, чего, конечно же, не произошло», — говорит Фил Плейт, известный астроном и популяризатор космоса.

По оценкам ученых, размеры астероида крайне малы — его диаметр не превышает десять метров и составляет минимум три метра. Он относится к числу околоземных астероидов, вращающихся вокруг Солнца на небольшом расстоянии от светила.

Как отмечают ученые, он не представляет опасности для жизни на Земле. Его рейтинг по палермской шкале опасности астероидов составляет —7,10,  что означает, что он вряд ли столкнется с нашей планетой и даже если это произойдет, никаких последствий не будет.

Ранее «Комментарии" писали о том, что на Марсе обнаружили дом с припаркованным НЛО.

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Теги: астероид, атмосфера, земля, космос

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