Разведка США оценит способность России и Китая «пережить ядерный удар»

Американская разведка и ВСУ США работают над новой оценкой способности властей России и Китая «пережить ядерный удар».

Этот анализ начали проводить по требованию конгресса и еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США. Таким образом конгрессмены выразили недоверие российским властям и беспокойство в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи.

Специалисты оценят возможности России и Китая после удара с учетом местонахождения и характеристик «подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность». Подобное прогнозирование косвенно свидетельствует об уверенности американского руководства в собственных «подземных коммуникациях» или в абсолютной безопасности отдаленных райских островов.