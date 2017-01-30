США проверят Россию и Китай на выживаемость

Разведка США оценит способность России и Китая «пережить ядерный удар»
Американская разведка и ВСУ США работают над новой оценкой способности властей России и Китая «пережить ядерный удар».
Этот анализ начали проводить по требованию конгресса и еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США. Таким образом конгрессмены выразили недоверие российским властям и беспокойство в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи.
Специалисты оценят возможности России и Китая после удара с учетом местонахождения и характеристик «подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность». Подобное прогнозирование косвенно свидетельствует об уверенности американского руководства в собственных «подземных коммуникациях» или в абсолютной безопасности отдаленных райских островов.
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Источник: «РИА Новости»,
Теги: Россия, ядерный удар, США
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